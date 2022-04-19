Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
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Salon: Mimar SinanHakemler: Arzu Uzatör, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Stevenson, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı, Ergül Eroğlu)Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatör, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Stevenson, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Pelin Özkılıççı, Ergül Eroğlu)
Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ezgi Akyaldız)
Setler: 23-25, 25-23, 19-25, 25-22, 7-15
Süre: 125 dakika (26, 28, 29, 29,13)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçında Kuzeyboru, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
İlk maçı deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor 3-1 galip tamamlarken, bu sonuçla seride durum 1-1 geldi.
Serinin son maçı 21 Nisan Perşembe günü yine Aydın'da oynanacak.