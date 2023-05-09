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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Spor Haberleri

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta : Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural)

Setler: 25-20, 25-13, 23-25, 25-19

Süre: 105 dakika (26, 22, 29, 28)

Voleybol Misli.com Sultan Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hande Durmuş - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Galatasaray Sigorta Eylül Spor Haberler

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