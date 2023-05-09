Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta : Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural)
Setler: 25-20, 25-13, 23-25, 25-19
Süre: 105 dakika (26, 22, 29, 28)
Voleybol Misli.com Sultan Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023