Voleybol Liglerinde 4. ve 6. Hafta Maç Programı Açıklandı
SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4'üncü ve 6'ncı hafta karşılaşmaları için maç programı belirlendi. Birçok önemli müsabaka spor severleri bekliyor.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gaziantep Gençlik-Altekma (Şahinbey)
14.00 Gebze Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Gebze)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Ünye)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
17.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
20 Kasım Perşembe:
14.00 Vakıfbank-Kuzeyboru (Vakıfbank)
15.00 İlbank-Göztepe (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Türk Hava Yolları-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aras Spor-Beşiktaş (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)
17.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)