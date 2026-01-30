Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)
16.30 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 Göztepe-İlbank (TVF Atatürk)
17.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (Eczacıbaşı)
1 Şubat Pazar:
17.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
1 Şubat Pazar:
14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
15.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Atatürk)
16.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gebze Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.