Voleybol: Haftanın programı

Güncelleme:
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Mimar Sinan)

16.30 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Göztepe-İlbank (TVF Atatürk)

17.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor Eker (Eczacıbaşı)

1 Şubat Pazar:

17.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

1 Şubat Pazar:

14.00 ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Fenerbahçe Medicana (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

15.00 Altekma-Gaziantep Gençlikspor (TVF Atatürk)

16.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gebze Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
