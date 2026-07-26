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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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- Çin: 1 - İtalya: 3 İtalya, organizasyonu üçüncü tamamladı

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Li, Yang, Dong, Ni, Guo, Chen)

İtalya : Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Meli, Omoruyi)

Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 13-25

Süre: 117 dakika

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında İtalya, ev sahibi Çin'i 3-1 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Organizasyonda final karşılaşması Türkiye-Brezilya arasında bugün TSİ 14.30'da oynanacak.

Kaynak: AA
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