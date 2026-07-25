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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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- Çin: 0 - Türkiye: 3 Türkiye, Çin'i yenerek finale yükseldi

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Çin: Tang, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Aoqian Wang, Xie (Mengjie Wang, Diao, Yang, Li, Ni, Dong)

Türkiye : Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Yaprak Erkek)

Setler: 21-25, 15-25, 20-25

Süre: 87 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabında ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 14 sayısı eşitlikle geçildi: 7-7. Hücumda etkinliğini artıran ev sahibi takıma karşılık ay-yıldızlı ekip, ön alanda Sinead Jack Kısal ile etkili oynayarak 10. sayıya ilk ulaşan takım oldu: 9-10. Elif ve İlkin ile etkin oyun sergileyen milliler, farkı 7'ye çıkardı: 12-19. Setin sonlarında Hande Baladın'ın file önü hücumlarıyla fark açılsa da Çin, Yuanyuan Wang ile etkili oyun sergiledi ve farkı 3'e indirdi: 18-21. Çin'in etkili servislerine karşılık hücumlarla karşılık veren milli takım ilk seti 21-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin başlarında sayı üstünlüğünü koruyan ev sahibi Çin'e karşı milli takım, hücumlarıyla farkı kapatarak rakibine mola aldırdı: 6-8. Arka alandaki boşluğu fırsata çeviren ay-yıldızlı ekip, Zehra ve Vargas ile farkı attırdı: 12-18. Setin sonlarında da sayı üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, seti 15-25 rahat kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette iki takım da savunmada etkili oyun sergileyerek ilk 20 sayıya eşitlikle girdi: 10-10. Ay-yıldızlı ekip, setin sonlarında da sayı üstünlüğünü korudu ve seti 20-25 kazanarak 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, finalde dünya 2 numarası Brezilya ile yarın TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Organizasyonda üçüncülük maçı Çin-İtalya arasında yarın TSİ 10.30'da oynanacak.

Kaynak: AA
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