Şırnak haber | Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisia takımını 3-0 yendi Spor Haberleri Şırnak habere göre - Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisia takımını 3-0 yendi Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi. - Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisia takımını 3-0 yendi ŞIRNAK - Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi. Şırnak Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Yarın Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak Cizre Belediyespor, maçı kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Salon: Şırnak Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente Cizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Wınkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya) DOR Chisina: Korelcou Mexim, Moisei Tol, Cuzioç Mihai, Romenov Maxim, Adviev Cecoi, Cozlovsclu Daviil (Usatov Alexei, Sergio) Setler: 25-17, 25-10, 25-9 Süre: 60 dakika (23, 19, 18) Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit voleybol Türkiye Moldova Şırnak Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Şırnak haber | Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisia takımını 3-0 yendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.