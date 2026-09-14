Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: BT Arena

Hakemler: Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Romanya : Bartha, Dumitru, Bala, Rata, Lupu, Chitigoi (Kosinski, Balean, Bagdas, Aciobanitei, Bratau, Runcan)

Türkiye : Kaan Gürbüz, Ahmet Tümer, Mert Matic, Gökçen Yüksel, Murat Yenipazar, Efe Bayram (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit, Hilmi Şahin)

Setler: 25-19, 25-21, 20-25, 25-18

Süre: 110 dakika (24, 31, 26, 29)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma Romanya'nın 6-4 üstünlüğüyle başladı. Manşetlerde başarılı olamayan Türkiye'de başantrenör Slobodan Kovac, skor 9-5'teyken mola aldı. Molanın ardından etkisini artıran ay-yıldızlılar, farkı 3'e (15-12) kadar indirdi. Seyirci desteğini de arkasına alan Romanya, ilk seti 25-19 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Romanya, yakaladığı 4 sayılık serinin ardından farkı 5'e kadar çıkardı: 12-7. İki takımın servis hatalarından elde ettiği sayıların ardından Türkiye, skoru 16-14'e getirdi. Son bölümde daha etkili oynayan Romanya, ikinci seti 25-21 üstün bitirdi.

Üçüncü setin ilk 16 oyunu 8-8 eşitlikle geçildi. Smaçlarda üstünlük kurmaya başlayan Türkiye, ilk bölümü 11-8 önde tamamladı. Oyunda etkisini artırarak farkı 7'ye (14-21) kadar çıkaran ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-20'lik skorla kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette fark 2'nin üzerine çıkmadan iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı: 10-10. Rata'nın servis turunda üst üste 4 sayı alan Romanya'ya Türkiye, Gökçen Yüksel'in bloğuyla cevap verdi: 14-12. Kalan bölümde seyirci desteğini avantaja çeviren Romanya, farkı açarak seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

Ay-yıldızlı ekibin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

Grupta ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkaran Romanya, son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

Gruptan çıkma umudu son maça kalan milli takım, D Grubu beşinci maçında 16 Eylül Çarşamba TSİ 17.00'de Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA