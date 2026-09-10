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Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

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- Türkiye: 1 Almanya: 3

Salon: BT Arena

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

Türkiye : Ahmet Tümer, Mert Matic, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Murat Yenipazar, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Hilmi Şahin, Abdulsamet Yalçın)

Almanya : Tille, Röhrs, Reichert, Brand, Brehme, Krick (Schott, Mohwinkel, Zimmerman, Peter, Böhme)

Setler: 25-23, 22-25, 21-25, 19-25

Süre: 120 dakika (29, 31, 31, 29)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılıklı servis hatalarının yapıldığı setin başında 2 sayı (3-5) geri düşen Türkiye, 4 sayılık seri yakalayarak skoru 7-5'e getirdi. Adis Lagumdzija'nın servis turunda avantaj yakalayan ay-yıldızlılar, farkı 4'e (12-8) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Türkiye, ilk seti 25-23 kazandı.

Almanya, ikinci sete 5-1'lik üstünlükle başladı. Smaçlardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakalayan Türkiye, 10-9 öne geçerek sette çift hanelere ulaştı. Hücumda etkili olmaya başlayan Almanya, 3 sayılık (14-17) avantaj yakaladı. Son bölümde ay-yıldızlılar farkı kapatarak 19-19 eşitliği bulsa da Almanya, ikinci seti 25-22 üstün tamamladı.

Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan Almanya, 8-5 üstünlük kurdu. Daha az hata yapan ve smaçlarla sayılar üreten Almanya, seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu son sette ilk 10 oyun 5-5 eşitlikle geçildi. Almanya'nın 4 sayılık fark (9-13) yakaladığı bölümün ardından Türkiye, Gökçen Yüksel ve Ahmet Tümer'in sayılarıyla 14-14 eşitlik sağladı. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Almanya, 6-1'lik seriyle sette 20'li sayılara ulaştı: 20-15. Son bölümde farkı koruyan Almanya, seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Kaynak: AA
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