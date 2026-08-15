Milli Voleybolcular Yarı Finalde
- Güney Kore'yi 3-1 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyondaki çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı.
Rakibini 21-25, 27-25, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, şampiyonada yarı finale yükseldi.
Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA