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Milli Voleybolcular Yarı Finalde

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- Güney Kore'yi 3-1 yenen Türkiye, yarı finale yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip başkent Santiago'daki organizasyondaki çeyrek final maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Rakibini 21-25, 27-25, 25-22, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup eden milli takım, şampiyonada yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde yarın TSİ 03.00'te Tayvan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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