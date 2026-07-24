Haberler

Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kosova'da düzenlenen organizasyonun grup etabındaki dördüncü karşılaşmasında Bulgaristan'ı 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

3 isimden vazgeçmedi! İşte Özgür Özel'in A takımı
LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti

Sanki devlet başkanı! Transferine resmi tatil ilan edildi
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar

Görüntüler maalesef bizim ülkemizden
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme