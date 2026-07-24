Voleybol: 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kosova'da düzenlenen organizasyonun grup etabındaki dördüncü karşılaşmasında Bulgaristan'ı 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA