VNL'de Polonya, İtalya'yı 3-0 Yendi

Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Angela Grass (Brezilya)

İtalya: Bosetti, Antropova, Bonifacio, Omoruyi, Danesi, Bosio (Degradi, Spirito, Fersino, Cambi Mingardi)

Polonya: Wenerska, Alagierska, Lukasik, Stysiak, Medrzyk, Korneluk (Szczyglowska, Kowalewska, Galkowska, Piasecka)

Setler: 26-28, 23-25, 21-25

Süre: 81 dakika (28, 26, 27)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında Polonya, İtalya'yı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun Antalya etabında ilk gün maçları tamamlandı.

Yarın ise günün ilk maçında Fransa ile Almanya, saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek dünya 1 numarası, son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak. 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açacak "Filenin Sultanları"nın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Bulgaristan ve Hollanda'nın da katıldığı organizasyonun Antalya etabında, kadınların ilk hafta mücadeleleri 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.