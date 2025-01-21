Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İtalyan devi Juventus'un yıldız forveti Dusan Vlahovic, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalla gündemde. İddialara göre, Sırp futbolcu bir otel odasında beş eskortla birlikte yakalandı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, futbolseverler arasında tepkiyle karşılandı. Birçok taraftar ve spor yorumcusu, bu durumun Vlahovic'in kariyerine ve Juventus'a zarar verebileceği yönünde yorumlar yaptı.

24 yaşındaki forvet, Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak, bu olay sonrası kulüp yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Videoda görüntülerin 29 Mayıs 2023 tarihine ait olduğu görülüyor. 24 yaşındaki Sırp futbolcu Ocak 2022'den beri Juventus forması giyiyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Vlahovic, şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Juventus yönetiminin olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi. Disiplin cezalarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.