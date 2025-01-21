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Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

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Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic, saha içindeki performansından çok, özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız golcünün, bir otel odasında beş escort ile yakalandığına dair görüntüler ortaya çıktı.

İtalyan devi Juventus'un yıldız forveti Dusan Vlahovic, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir skandalla gündemde. İddialara göre, Sırp futbolcu bir otel odasında beş eskortla birlikte yakalandı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, futbolseverler arasında tepkiyle karşılandı. Birçok taraftar ve spor yorumcusu, bu durumun Vlahovic'in kariyerine ve Juventus'a zarar verebileceği yönünde yorumlar yaptı.

24 yaşındaki forvet, Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak, bu olay sonrası kulüp yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Videoda görüntülerin 29 Mayıs 2023 tarihine ait olduğu görülüyor. 24 yaşındaki Sırp futbolcu Ocak 2022'den beri Juventus forması giyiyor.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Vlahovic, şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Juventus yönetiminin olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi. Disiplin cezalarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSuat Sari:

biz bitane zor buluyorz

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

O kadar paran var evin yok mu bekar evin ??

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıSalim:

HEYYY MAŞALLAHHHH BELİNE KUVVET YİĞİDO.....

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıYasef Behar:

Ben 4 gordum

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıJY:

ESCORTA PARA VERMEM BARDAN GECE KLUBÜNDEN NE DÜŞÜRÜRSEM RAZIYIM.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Allah, bol bol vermişşşşş...

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıcorci:

bunlar bilinçli yapılan işler, muhtemelen bu vatandaşta tam tersi bir durum var, gizlemek için bu haberi yaptırmış.

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Haber Yorumlarıoğuz:

ulan para senin olduğun hiç bir yerde adalet yok

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Haber YorumlarıAli:

Sizene

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kameralara oynamış. Gerçekte 1 eskortla en fazla 10 dakika takılmıştır. diğer 4 eskort çanak patlatmalı okey oynamıştır.

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