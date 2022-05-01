Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Haberler

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Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Koca - Spor
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- Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da coşkuyla kutlandı.

- Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

VİYANA - Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, yurt dışında da bordo-mavili taraftarlar sokaklara indi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Spor

Trabzonspor, Avusturya, Şampiyon, Viyana, Spor, Haberler

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