Viven Bornova FK transfere başladı

Bu süreçte kulüp vizonuna uygun organizasyon şemasını çizeceklerini belirten Hüseyin Ok, "Amacımız sürdürülebilir bir misyonla, kulübün yapısına uygun bir yol çizmek. Her zaman ayakları yere basan ve geleceği planlayan bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor