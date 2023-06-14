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Viven Bornova FK transfere başladı

Viven Bornova FK transfere başladı

Spor Haberleri

p>Bölgesel Amatör Lig'de grubunu şampiyon tamamlayarak 27 sene sonra Bornova'yı profesyonel liglerde temsil etmeye hazırlanan Viven Bornova FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

p>Bölgesel Amatör Lig'de grubunu şampiyon tamamlayarak 27 sene sonra Bornova'yı profesyonel liglerde temsil etmeye hazırlanan Viven Bornova FK, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Viven Bornova FK Başkanı Hüseyin Ok, gelişime yönelik misyona sahip bir ekip kuracaklarını belirtti. Geçen sezondan 22 futbolcunun 11'ini takımda tuttuklarını belirten Ok, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için düğmeye bastık. Görüştüğümüz önemli isimler var. Genç ve gelecek vadeden bir kadro kurmak için çalışıyoruz. Geliştirici misyonumuza uygun teknik direktörle çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu süreçte kulüp vizonuna uygun organizasyon şemasını çizeceklerini belirten Hüseyin Ok, "Amacımız sürdürülebilir bir misyonla, kulübün yapısına uygun bir yol çizmek. Her zaman ayakları yere basan ve geleceği planlayan bir yapı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Viven Bornova FK, iç transferde geçen sezon BAL'daki şampiyon kadrodan 11 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekipte Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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