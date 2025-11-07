Vitraspor Liderliğini Sürdürüyor

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 5'inci hafta geride kalırken, Vitraspor 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 5'inci haftasında 5 müsabakada 21 gol atılırken, en farklı skorlu maç Vezirhanspor- Bozüyükspor arasında oynandı. Ligin lideri Vitraspor kendi evinde ligin flaş takımı Bilecik Futbol Akademispor'u konuk ederken, sahadan 5-1'lik skorla ayrıldı. Güneşspor kendi evinde ligde henüz kendi gibi puanı olmayan Söğütspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1'lik skorla sonuçlanırken, 2 takım ligde ilk defa puanla tanıştı. 1299 Bilecik Futbol Kulübü kendi evinde 1963 Başakspor'u 6-0 yendi. Osmanelispor ile 4 Eylülspor müsabakası ligde golsüz biten tek maç oldu. Bu sonuçlar sonrası 15 puanlı Vitraspor liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Futbol Kulübü 13, Bilecik Futbol Akademispor ise, 10 puanla lideri takip etti. Ligde Vezirhanspor henüz puanla tanışmadı.

Ligin 6'ıncı haftasında Cumartesi günü Söğütspor-Vitraspor, 1963 Başakspor-Vezirhanspor, 4 Eylül Güneşspor, Bozüyükspor-Osmanelispor müsabakaları oynanacak. Pazar günü saat 15: 30'da Sentetik Sahada Bilecik derbisinde Bilecik Futbol Akademispor - 1299 Bilecik Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. - BİLECİK