Vitraspor, Bilecik U13 Gençler Ligi Şampiyonu Oldu

Vitraspor, Bilecik U13 Gençler Ligi Şampiyonu Oldu
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Bilecik U13 Gençler Ligi final maçında Vitraspor, Osmanelispor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluk elde etti. Vitraspor, Türkiye şampiyonasında Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu final maçında rakibini 5-1 yenen Vitraspor oldu.

Bilecik U13 Gençler Ligi A Grubu lider olarak tamamlayan Osmanelispor ile B Grubunu lider olarak tamamlayan Vitraspor şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana müsabakayı 5-1 kazanan Vitraspor U13 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Şampiyon takım kupasını Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil'in elinden alırken, büyük sevinç yaşadı.

Vitraspor, Türkiye şampiyonasında Bilecik'i temsil edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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