Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Portekizli ünlü teknik direktör Vitor Pereira, Süper Lig devi Fenerbahçe'deki iki dönemlik çalkantılı macerasının ardından yeniden İstanbul'un yolunu tuttu ancak bu kez futbol için değil.

SAÇ EKTİRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, saç ekimi operasyonu için Türkiye'nin saç turizmi başkenti olan İstanbul'a geldi. Pereira'nın, dünyaca ünlü kliniklerden birinde modern tekniklerle saç ekimi yaptıracağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sosyal medyada hızla yayıldı. Taraftarlar, operasyon sonrası Pereira'nın saçlarının nasıl görüneceğini merak ettiklerini belirten yorumlarda bulundu.

BİRÇOK YILDIZ YİNE İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İstanbul, son yıllarda ünlü futbolcular Wayne Rooney, Rob Holding gibi birçok ünlü futbolcunun saç ekimi için tercih ettiği yerlerden biri oldu.