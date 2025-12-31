Haberler

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İki dönem Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başına görev yapan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Ünlü teknik adamın modern tekniklerle saç ekimi yaptıracağı öğrenildi.

Portekizli ünlü teknik direktör Vitor Pereira, Süper Lig devi Fenerbahçe'deki iki dönemlik çalkantılı macerasının ardından yeniden İstanbul'un yolunu tuttu ancak bu kez futbol için değil.

SAÇ EKTİRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Pereira, saç ekimi operasyonu için Türkiye'nin saç turizmi başkenti olan İstanbul'a geldi. Pereira'nın, dünyaca ünlü kliniklerden birinde modern tekniklerle saç ekimi yaptıracağı öğrenildi.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Taraftarlar arasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, sosyal medyada hızla yayıldı. Taraftarlar, operasyon sonrası Pereira'nın saçlarının nasıl görüneceğini merak ettiklerini belirten yorumlarda bulundu.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

BİRÇOK YILDIZ YİNE İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İstanbul, son yıllarda ünlü futbolcular Wayne Rooney, Rob Holding gibi birçok ünlü futbolcunun saç ekimi için tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu