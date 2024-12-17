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Vitor Pereira Premier Lig'in köklü takımının başına geçiyor

Vitor Pereira Premier Lig'in köklü takımının başına geçiyor
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'in köklü takımı Wolverhampton ile anlaştı. 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Anlaşma gereği Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat ödenecek. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Vitor Pereira, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sky'da yer alan habere göre, Wolverhampton, Pereira ile anlaşmaya vardı. Wolverhampton ve Pereira arasındaki anlaşmaya göre, 56 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibine 1.5 yıllık imza atacak. Wolverhampton, Pereira'nın sözleşmesi devam ettiği için Al Shabab'a 1 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Vitor Pereira için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Pereira'nın başına geçmeye hazırlandığı Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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