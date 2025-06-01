Vitor Pereira'nın yıldızı Matheus Cunha, 74.1 milyon euro bedelle Manchester United'da

Vitor Pereira'nın yıldızı Matheus Cunha, 74.1 milyon euro bedelle Manchester United'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın yıldız oyuncusu Matheus Cunha'yı 74.1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Premier Lig'de kötü bir sezonu geride kalan Manchester United, gelecek sezon üst sıralarda yer almayı hedeflerken transferde de ilk bombayı patlattı.

MANCHESTER UNITED'DAN 74 MİLYON EUROLUK İMZA

İngiliz devi, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusu Matheus Cunha'nın transferini açıkladı. Manchester United, bu transfer için Wolves'e 74.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşme süresi yapılan açıklamada belirtilmedi.

SEZON PERFORMANSI

Premier Lig'de bu sezon 33 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız golcü, 15 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Cunha'nın piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
2 yaşındaki bebek 5'inci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti

2 yaşındaki bebek 5'inci kattan beton zemine düştü
Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Son şampiyonlukta payı vardı! Beşiktaş'a geri dönüyor
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.