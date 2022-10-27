Vitor Pereira, 'Evde kimin sözü geçiyor?' diye soran muhabirle canlı yayında birbirine girdi

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians'ın başında katıldığı bir basın toplantısında muhabirin, "Evde kimin sözü geçiyor?" sorusuyla adeta çılgına döndü. Muhabirle birbirine giren Portekizli hoca, "Görüyorsun değil mi, ailem bana eğitim verdiği için sana cevap vermiyorum. Bu gerçekten çok kaba bir hareket. Futbolla hiçbir alakası olmayan bir soru sordun. Bana ne kadar saygı gösterilirse ben de size o kadar saygı gösteririm." dedi.

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımı ile sözleşme uzatma polemiği nedeniyle Brezilya'da gündemden düşmüyor. Portekizli hoca son olarak bir basın mensubuyla yaşadığı tartışmayla herkesin dikkatini çekti.

VITOR PEREIRA'YI ÇILDIRTAN SORU

Fluminense'ye karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Vitor Pereira, basın toplantısında kendisine sorulan soruyla sinirden çılgına döndü. Portekizli hoca bir muhabirin, "Bize gelen bilgilere göre, siz Corinthians'ta kalmak istiyorsunuz ancak eşiniz Brezilyadan ayrılmak istiyor. Evde kimin sözü geçiyor?" şeklinde sorduğu soruya sert cevap verdi.

"BU GERÇEKTEN ÇOK KABA BİR HAREKET"

Vitor Pereira oldukça sinirli şekilde verdiği cevapta, "Dostum, senden daha kibar bir insan olduğum için bu soruya cevap vermeyeceğim. Görüyorsun değil mi, ailem bana eğitim verdiği için sana cevap vermiyorum. Bu gerçekten çok kaba bir hareket. Futbolla hiçbir alakası olmayan bir soru sordun. Bana ne kadar saygı gösterilirse ben de size o kadar saygı gösteririm." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ BİR YORUMU KABUL ETMİYORUM"

Portekizli hoca ayrıca, "Mesele eşimin evde sözünün geçip geçmediği değil. Sevgili eşim 12 yıldır evde uzak ve bu kararı ben veriyorum. Onun çocuklarla kalması gerekiyor. Bu tarz bir yorumu kabul etmiyorum. Bu çok saygısızca ve kabaca. Eğer kulüple yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağımı soruyorsanız, cevabım yine aynı olacak; Bilmiyorum. Benim için tek önemli olan bir sonraki maçımız." dedi.