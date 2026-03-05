Haberler

Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 29. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Manchester City'nin lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Guardiola'nın takımının 1 maç eksiği bulunuyor.

  • Manchester City ile Nottingham Forest arasındaki Premier Lig maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
  • Manchester City, bu sonuçla 60 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.
  • Nottingham Forest, bu sonuçla 28 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. hafta maçında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

4 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Manchester City'nin golleri 31. dakikada Antonio Semenyo ve 62. dakikada Rodri kaydetti. Nottingham Forest'ın golleri 56. dakikada Morgan Gibbs-White ile 76. dakikada Elliott Henderson'dan geldi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

Bu sonuçla birlikte büyük bir yara alan Manchester City, 60 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Kümede kalma savaşı veren Nottingham Forest ise 28 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City, West Ham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Fulham ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama