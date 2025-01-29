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Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti

Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti
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Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton'ın Beşiktaş'ın yıldızları Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi transfer etmek istiyor. Portekizli futbolcu için siyah-beyazlı kulübe ilgi mektubu göndererek taleplerini soran İngiliz ekibi, şartların uygun olması halinde ilerleyen günlerde resmi teklif yapacak. Beşiktaş, İtalyan golcü için gelen 6 aylık kiralama teklifini ise reddetti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ı çalıştıran teknik direktör Vitor Pereira, transferde gözünü Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimlerine dikti.

RAFA SILVA'YA TALİP OLDU

Portekiz basınında yer alan habere göre; teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

İLGİ MEKTUBU GÖNDERDİLER, TEKLİF YAPACAKLAR

İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi.

Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti

IMMOBILE'Yİ DE İSTEDİ, BEŞİKTAŞ REDDETTİ

Öte yandan Transfermarkt'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolverhampton, Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Ancak habere göre; Beşiktaş bu teklifi kabul etmedi ve Immobile'nin takımda kalacağını İngiliz ekibine iletti.

Vitor Pereira, Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden göz dikti

WOLVES'İN LİGDEKİ DURUMU

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves, Premier Lig'de oynadığı 23 maç sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 16 puan topladı. İngiliz ekibi, 18. sırada ve küme düşme potasında yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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