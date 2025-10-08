Haberler

Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu

Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
Güncelleme:
Brezilyalı influencer Virginia Fonseca, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile olan ilişkisini bitirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Fonseca, Vinicius Junior'un başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdi ve 25 yaşındaki oyuncuyu evden yolladı. Çiftin kısa süredir birlikte olduğu biliniyordu.

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'ın Brezilyalı influencer Virginia Fonseca ile olan ilişkisi ani bir şekilde sonlandı.

BAŞKA KADINLARLA MESAJLARINI YAKALADI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, kısa süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Virginia Fonseca'ya ihanet etti. Haberde, Fonseca'nın Vinicius Junior'un telefonunda başka kadınlarla mesajlaştığını fark edince ilişkiye son verdiği belirtildi. Ayrıca Fonseca'nın 25 yaşındaki oyuncu ile şiddetli bir tartışma yaşadığı ve kendisini yaşadığı evden yolladığı da aktarıldı.

DAHA ÖNCE YİNE İHANET ETMİŞTİ

Haberin devamında Brezilyalı çiftin birlikteliklerinin henüz çok yeni olduğu dile getirilirken, Vinicius Junior'ın daha önceki kız arkadaşlarına da ihanet ettiği hatırlatıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
