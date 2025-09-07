Viranşehir Karate Takımı, Cappadocia Open'da 10 Madalya Kazandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Karate Takımı, "Cappadocia Open Karate Şampiyonası"nda 10 madalya kazandı.

Nevşehir'de 5-6 Eylül'de düzenlenen turnuvada ter döken sporcular, kendi sıkletlerinde karşılaştıkları rakiplerini eleyerek, 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Aynı zamanda Karate Milli Takımı Antrenörlerinden olan Volkan Aydın, yaptığı açıklamada, sporcularının daha çok gelişmesi, Türkiye düzeyinde üst seviyelere çıkabilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Antrenör Neşat Aydın da her geçen gün daha büyük başarılara imza atan sporcuların disiplin ve azimleriyle daha fazla çalışarak, önemli başarılar elde edeceğini kaydetti.