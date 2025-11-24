Haberler

Vinicius Junior, Real Madrid İle Sözleşme Yenilemeyi Reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'li futbolcu Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti. Sorunlar çözülmediği sürece yeni bir kontrat imzalamayacak.

Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.

Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.