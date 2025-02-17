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Vinicius Junior, Portekiz takımı FC Alverca'yı satın aldı

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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile birlikte Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden FC Alverca kulübünün en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ile yüzde 80 arasında hisselerini satın aldı. Portekiz Premier Ligi'ne çıkma olasılığı bulunan takım, Brezilya futboluna olan bağıyla biliyor ve şu anda 15 Brezilyalı futbolcusu bulunuyor.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden FC Alverca kulübünün sahibi oldu.

YÜZDE 70-80 HİSSESİNİ ALDILAR

Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olan kulüpteki hisse payını, aralarında futbolcu Vinicius'un da olduğu İspanyol ve Brezilyalı bir grup yatırımcıya sattığını duyurdu.

Vinicius Junior, Portekiz takımı FC Alverca'yı satın aldı

PORTEKİZ PREMIER LİGİ'NE YÜKSELEBİLİRLER

FC Alverca, 22. haftası geride kalan Portekiz 2. liginde 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 38 puanla lider Tondela'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

15 BREZİLYALI FUTBOLCUSU VAR

Portekiz Premier Ligi'ne çıkma olasılığı bulunan, tarihinde 5 sezon da en üst liginde oynamış FC Alverca, Brezilya futboluyla bağı olan bir kulüp olarak biliniyor. Takımda şu anda Brezilya kökenli 15 futbolcu forma giyiyor.

Vinicius Junior, Portekiz takımı FC Alverca'yı satın aldı

MBAPPE DE KULÜP ALMIŞTI

Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl 20 milyon euroluk yatırımla Fransız 2. lig kulüplerinden SM Caen'i almıştı.

Vinicius Junior, Portekiz takımı FC Alverca'yı satın aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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