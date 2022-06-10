Vinicius Junior'ın, ünlü oyuncuya yazdıkları ifşa oldu: Göğüslerim çok fit benimle tanışmak ister misin - Haberler

Real Madrid formasıyla bu sezon adından çokça söz ettiren Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior'ın mesajları ifşa oldu. 22 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabının çalınmasıyla, İspanyol model ve oyuncu Ester Exposito'ya yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

"VÜCUDUM ÇOK FİT"

Vinicius'un ünlü oyuncu Ester Exposito'ya: "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum. Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dediği ortaya çıktı. Genç oyuncu çalınan hesabını hemen geri aldı ve bu mesajları sildi. Miami'den paylaşım yapan Ester'in ardından Vinicius Junior'ın da "Let's Go Miami" paylaşımı dikkat çekti.