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Vinicius Junior, 2024'ün En İyi Erkek Futbolcusu Seçildi

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FIFA'nın düzenlediği 'The Best' ödüllerinde en iyi erkek futbolcu ödülünü Vinicius Junior kazandı. 10 rakibini geride bırakarak 48 puanla birinci olan Real Madrid'li yıldız, bu prestijli ödülü almaya hak kazandı.

Futbolda 2024 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği 'The Best' ödüllerinde en iyi erkek futbolcu Brezilyalı Vinicius Junior oldu.

FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior kazandı. Oylamada 10 diğer adayı geride bırakarak 48 puanla birinci olan Vinicius, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri (43 puan) ve Real Madridli takım arkadaşı Jude Bellingham'ı (37 puan) geride bıraktı. Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'nun Everton'a attığı gol Puskas ödülüne layık görüldü.

Ödül alan isimler şöyle:

En İyi Kadın Kaleci: Alyssa Naeher (ABD Milli Takımı)

En İyi Erkek Kaleci: Emiliano Martinez (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Gol (Puskas ödülü): Alejandro Garnacho

En İyi Kadın Teknik Direktör: Emma Hayes (ABD Milli Takımı)

En İyi Erkek Teknik Direktör: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

En İyi Kadın Futbolcu: Aitana Bonmati (Barcelona / İspanya Milli Takımı)

En İyi Erkek Futbolcu: Vinicius Junior (Real Madrid)

En İyi Taraftar: Guilherme Gandra Moura

FIFA Fair-Play Ödülü: Thiago Maia

En İyi Kadın 11: Alyssa Naeher, Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes, Ona Batlle, Portilho, Guijarro, Lindsey Horan, Bonmati, Graham Hansen, Salma Paralluelo

En İyi Erkek 11: Emiliano Martinez, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, William Saliba, Rodri, Toni Kroos, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Erling Haaland - İSTANBUL

Vinicius Junior, 2024'ün En İyi Erkek Futbolcusu Seçildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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