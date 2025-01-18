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Vincenzo Montella, Süper Lig Maçını Tribünden İzledi

Vincenzo Montella, Süper Lig Maçını Tribünden İzledi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı maçı protokol tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da söz konusu mücadeleyi protokol tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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