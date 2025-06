Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 2028 yılının haziran ayına kadar uzatıldı. İmza töreninde konuşan Montella, milli takım olarak en iyi performansı verip hayallerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yeni sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcının mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Hocamız bizden önce de milli takımın başındaydı. Biz geldikten sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Kendisi İtalyan ama bazen konuşuyoruz bizim gibi Türk olmuş, benimsemiş. Amerika maçından sonra telefonla hocamızın kızı maçı seyretmiş arkadaşlarına da Türk formalarını giydirmiş. Montella'nın kızı değil bizim Trabzon'daki Mehmet'in kızı gibi sevindiler. Montella'yı yakında Türk vatandaşı yapabiliriz. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Genç kadronun kuruluşunda önemli katkıları var. Çok güzel bir kolej havası yakalanmış. Çocuklarla beraber aile ortamı kurmuş. Çocuklar hocayı seviyor, hoca da çocukları çok seviyor. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2026'da inşallah Amerika'da oluruz"

Montella ile her konuda çok iyi anlaştıklarının altını çizen Başkan Hacıosmanoğlu, "Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen eleştiri alıyor kamuoyu tarafından. Peygamberlerin bile kusurları var. kusursuz insan yok. Bazen 'hoca forvetsiz oynuyor' diyorlar. Bazen 'benim boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum. Tarihin en yetenekli kadrosu ama daha çok önemsediğimiz konu tarihin en ahlaklı kadrosu diyebiliriz. En nezih kadrosu. Önümüzde önemli maçlar var. Amerika'da provasını yaptık. O havayı teneffüs etsin çocuklar diye. 2026 Dünya Kupası'na hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin çabası, yönetimin katkıları ile katılmak istiyoruz. Sporla ilgilenen herkesin bu konuya destek olmasını rica ediyoruz. Bu tek ayak değil. Organize olursak başarabiliriz. 2002'den beri gidemiyoruz. 2026'da inşallah Amerika'da oluruz. Olmakla kalmayıp, Türk milletini, milli takımını benimseyen Müslüman alemi için de sevindiren sonuçları alırız" diye konuştu.

Montella: "Size inanan pozitif insanlar olunca her şeyin daha kolay olduğunu gördüm"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise yeni sözleşmeye imza attığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Öncelikle duygulandığımı söylemek istiyorum. Anlaşma sağladığımız için mutlu ve gururluyum. Bu göreve çok özel bir tarihte başladığımı düşünüyorum. Rahmetli babamın, doğum günüydü. Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başladığımız günden itibaren karakterimizin ne karar benzer olduğunu gördüm. Çok fazla göz önünde değildi. Perde arkasında çalıştık. Aynı fikirde olduğumuzu gördüm. İbrahim başkanla dostluğumuz var. Arkadaşım olarak görebiliyorum kendisini. Benimle aynı düşündüğünü görmek, size inanan pozitif insanlar olunca her şeyin daha kolay olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

"En iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım"

Milli takımda aile ortamı kurulmasında futbolcuların önemli rol oynadığını aktaran Montella, "Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Aile ortamı kurmamıza yardımcı oldular. Yürekleriyle sahada mücadele verdiler. Bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Böyle bir durumun oluşmasında bize inanan insanların olması işimizi kolaylaştırdı. Bunu hep birlikte başardık. Geldiğimizden bu yana birçok ilke imza attık. Doğru değerlere sahip insanlarla birlikte olduğumuz için başarabildik. Hem Türk hem İtalyan bir ekibim var. Federasyonda çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Geldiğimizden beri herkes özverili şekilde çalıştı. Ben kulüpte çalıştığım dönemlerde de kendi bünyesinde olan asistanlarla çalışmayı sevmişimdir. Aidiyet benim için çok önemli. Karışık bir ekiple çalışmayı çok istiyordum. Selçuk hocaya teşekkür etmek isterim. Bize fazlasıyla katkısı oldu. Kendisi için en iyisini diliyorum. Yönetime ve başkana teşekkür ederim. Selçuk hocanın boşluğunu farklı bir isimle dolduracağız. Bana tamamıyla özgür seçim yapma hakkı verdikleri için teşekkür ederim. En iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

İtalyan çalıştırıcı, Türk taraftarın dünyanın her yerinde kendilerine destek olduğuna dikkat çekerek, "Son teşekkürü de taraftarımıza sunmak istiyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim destekleri azalmadı. Var olduğumuzu hissettirdiler her seferinde. Bu destek sayesinde fazla enerjiye sahip olduk. Bağlığımız gün geçtikçe arttı. Çok özel bir an var. Futbolda galibiyetten sonra kutlamak çok kolaydır. Hollanda maçından sonra bize gelip, kucak açtılar. Bizi desteklediler. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu aidiyeti göstermeye devam edeceğiz. Onlar da bizi hiçbir zaman bırakmasın. İtici gücümüz oldular" dedi.

"En iyi performansı vererek istediğimiz hayallere ulaşabilmek istiyoruz"

Yaklaşık 2 senedir görevde oldukları süreçte 689 maçı statta seyrettiklerini vurgulayan Montella, "Ekibimle beraber bu çalışmaları yürütürken birçok ilke imza attık. Bunları hep birlikte başarabilirdik. 16 sene sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. 72 sene sonra Almanya'yı kendi sahasında yendik. Bunun gibi birçok ilke imza attık. Herkesin çabasıyla bunları başarabilirdik. Kafamız Dünya Kupası elemelerinde. En zor gruplardan birinde olduğumuzu düşünüyoruz. İspanya önemli bir milli takım. Gürcistan, şampiyonada Portekiz'i yendi. Bulgaristan en iyisini isteyen bir takım. Bizim tüm konsantrasyonumuz elemelerdeki maçlarda. En iyi performansı vererek istediğimiz hayallere ulaşabilmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kasım ayına kadar yapıcı eleştirilerde bulunalım"

2026 Dünya Kupası'na katılma sürecinde kasım ayına kadar yapıcı eleştiriler olmasını rica eden Montella, "Ben haksız eleştiriler olduğunda da devam edebiliyorum. Böyle bir olgunluğa sahibim. Kasım ayına kadar şöyle bir ricam var. Yapıcı eleştirilerde bulunalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na katılamamak beni üzüyor. Nasıl olur da Türkiye gidemez. Bu konuda yapıcı bir enerji oluşturmamız gerekiyor. Birlik kurmamız gerekiyor. Bu projeye devam edebilmek en büyük hayalimdi" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu olarak çok fazla yeteneğe sahibiz"

Türk futbolunun çok yetenekli oyunculara sahip olduğuna değinen İtalyan teknik adam, "Türk futbolu olarak çok fazla yeteneğe sahibiz. En iyi şekilde kullanamadığımız dönemler oldu diye gördüm ben. Buraya geldiğim günden itibaren fiziksel ve bireysel yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Bunlar geliştirebilir, biraz daha sabırlı davranmamız gerekiyor. Bu konuda futbolcularımızın medya önünde de gelişmelerine izin vermemiz gerekiyor. Her şey gelişime açık bu beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Ancelotti gitmeden önce de Arda oynamaya başlamıştı. O da geride oynatıyordu. İyi futbolcular genelde her pozisyonda oynayan futbolculardır. İçeriden düşünülen hocanın istekleri doğrultusunda nasıl iyi performans verdikleridir. Arda'nın her pozisyonda oynayabildiğini bildiğim için orada da performans vereceğinden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahseden Vincenzo Montella, "Bence finali kaybetmesi için finale giden maçları kazanabilmesi gerekiyor. 2-3 yılda muazzam yolculuk yapan bir futbolcumuz oldu. Finallere bakmaksınız söylüyorum bunu. Milli takıma olan bağlılığını söylemiyorum. Bunu her seferinde deneyimleyebiliyoruz. Benim için önemli olan onların mutlu olması. Fazlasıyla maç oynayabilmesi" dedi.

"Türk vatandaşı olmayı isterim"

Türk vatandaşı olmayı istediğini de aktaran Montella, "Tabii ki de isterim. Ama Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum. Benim yanımda Türkçe konuşurken dikkat edin çünkü anlamaya başladım. Ama isterim Türk vatandaşı olmayı" şeklinde konuştu.

"Mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum"

Son olarak kendisine gelen teklifler olduğunu ancak bunları reddettiğini söyleyen İtalyan futbol adamı, "Birkaç tane teklif oldu. Ama bu benim için çok önemli değildi. Doğru bir çalışma yürüttüğünüz bir kurumda, mutlu olduğunuz bir yerde başka teklifler olsa dahi sizi etkilemez. Mutlu olduğum yerde olmayı tercih ediyorum. Geçmişte birkaç hatam vardı. Deneyime bakarak konuşuyorum. Gelişimin açık olduğu yerlerde olmayı seviyorum" cümlelerine yer verdi.

Tören, imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL