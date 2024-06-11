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Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı

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2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 yenilen A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Montella, "Hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya karşı 2-1 kaybedilen maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIK MAÇI DİYE HAKEMLER HATA YAPMAMALI"

Mücadelenin hakemlerini sert şekilde eleştiren Montella, "Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum" dedi.

"ENDİŞE ETMEMELİYİZ"

Öte yandan takım hakkında konuşan Montella, "Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız. Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek. Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

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Yorumlar (1)

Hans Peter:

Hakemin bu kararindan önce nerdeydiniz? Hakeme sucu bulmayin milli takimin önünde daha cok yol var bu kadroyla zor. Iyi oynadilar ikinci yari tamam ama takim daha oturmamis yerine.

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