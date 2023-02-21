Vincenzo Montella'dan depremzedeler için İtalyanlara çağrı: İnsanlar sokaklarda yardım edin

Türkiye, 10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili ülkesinin basınına bilgi verdi ve yardım çağrısında bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, kendi ülkesinin basınına depremi ve sonrasında yaşananları aktardı. Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen iki depremle ilgili konuşan Vincenzo Montella "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" dedi.

"KENDİMİ BURADAKİ İNSANLARA YAKIN HİSSEDİYORUM"

İtalyan teknik adam ayrıca "Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İtalyan basını, Vincenzo Montella'nın depremzedeler için yaptığı yardımlardan bahsetti. Monetella ise İtalyan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım çağrısında bulundu.

"İNSANLARIN YADIM EDECEĞİNE EMİNİM"

Montella "İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

Depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak isteyen Montella, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da yardım çağırısında bulundu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren, geçen 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremden etkilenen Türk halkına somut destek için 'VINCENZO MONTELLA ACİL' İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bağışta bulunmak mümkün. Birlikte gerçekten yardımcı olabiliriz." ifadelerini kullandı.