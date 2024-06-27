Vincenzo Montella büyük düşünüyor: Kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez

Çekya'yı 2-1 mağlup ederek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmayı başaran A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FARKLI BİR TURNUVA BAŞLIYOR"

Vincenzo Montella, "Milletimiz için çok mutluyum, futbolcularımız için, halkımız için çok mutluyum. Gereksiz baskı yaratıldı takımın üstünde. Çekya'nın golünün verilmemesi gerekiyordu. Belki de turu geçen en genç takım biziz. Hem ailelerimiz hem bizi sevenler için çok mutluyuz. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde maça hazırlanacağız. Bundan sonra farklı bir turnuva başlıyor" ifadelerini kullandı.

"KİM GELİRSE GELSİN, BU SAATTEN SONRA FARK ETMEZ"

Son 16 turundaki Avusturya eşleşmesini değerlendiren Montella, "Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama kim gelirse gelsin, bu saatten sonra fark etmez" dedi

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ

Maçın futbolcu seçilen Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var" şeklinde konuştu.