Italiano: Rövanşta 0-0 Gibi Hazırlanıyoruz

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Asla kolay maç yoktur. Küçük bir avantajımız olabilir evet ama bu size turu geçeceğinizin garantisini asla vermiyor. Ben bu maça sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi hazırlanıyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın sahasında saat 20.00'de Hradev Kralove'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarının yarın ne yaptığını bilen bir takım izleyeceğini belirten Vincenzo Italiano, "Bunun hepimiz farkındayız. Sezona başladığımızdan itibaren çok süre geçmedi ama belki de şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkıyoruz. Bu maçın ne kadar değerli olduğunu ve önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda küçük bir avantaja sahip olabiliriz belki de. Ama Avrupa'da asla kolay maç yoktur. Her maç gerçekten bir savaş gibidir ve her maçın hikayesi farklıdır. Bu hafta dört tane idman yaptık. Dördünde de bence gayet kaliteli idmanlar yaptık. Hepimiz çok dikkatliydik, çünkü bu maçın önemini biliyoruz. Aynı zamanda umarım yarın taraftarlar çok güzel Beşiktaş görecek. Bundan dolayı da çok ümitliyim. Umarım böyle olur. Yarın kaliteli bir takım izleyeceğiz. Yarın dikkatli bir takım izleyeceğiz. Ne yapmayı ne yaptığını bilen bir takım izleyeceğiz. Umarım yarın her şey güzel gider, galibiyetle bu maçı kapatırız ve mutlu bir şekilde evimize döneriz" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE DEVAM EDERSEK DAHA DA İYİ SONUÇLAR GELECEK'

Gösterdikleri performansı devam ettirmeleri halinde daha iyi sonuçların geleceğine dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Çünkü bu bir takım işi. Bunun altını çizmek isterim. Savunmamız gerçekten gol yemek istemiyor. Asla rakibe yumuşak, hafif olduğu hissiyatını geçirtmiyor. Hep akıllı oynuyorlar. O yüzden savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse takımda gol yemek istemiyor. Herkesin sahada bir açlığı var, bunu görüyorum. Sadece kaleci ve savunma üzerinden anlatılacak bir şey değil. Tamamen takım hakkında bahsediyorum. Çünkü savunma takım halinde yapılır. Sadece burada savunma hattından veya kaleciden bahsedemeyiz. Bu o yüzden beni gerçekten çok mutlu ediyor. Şu ana kadar çok karakter ortaya koydular, çok dikkatli oldular ve böyle devam etmemiz gerekiyor. Gol yemeyi istemiyoruz, bunu yapmak istemiyoruz. Gol atmak istiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Çünkü şu ana kadarki sonuçlar gayet iyi. Aynı karakterle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOKTUR'

Avrupa kupalarında kolay maç olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da kolay maç yoktur. Deplasmanda kolay maç asla yoktur. Ama bence geçen maçta da iyiydik. Neden iyiydik? Çünkü gol şansı oluşturduk. Aynı zamanda kalemizde çok da gol şansı görmedik. Geçen maç için de tipik bir Avrupa maçı olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü biz kazanmak istiyoruz, aynı zamanda rakip de kazanmak istiyor. O yüzden yarınki maçta da yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Yani daha fazla bizim de fırsat oluşturmamız gerekiyor. Kalemizde daha az görmemiz gerekiyor. Özellikle yarın bazı hatalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yarınki maçta kalemizde daha az pozisyon görmeliyiz ve daha da fazla oluşturmalıyız. Çünkü şunu da eklemek istiyorum aynı zamanda, bu takım çok az süredir beraber. Bence iyi gidiyoruz ve düzeltmemiz gereken bazı şeyler var, onu biliyoruz. Ama asla da mükemmel olamayız."

'HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR'

Deplasmanda oynanan ilk maçta 10 kişi kalmalarının ardından hücuma oyuncu almasıyla ilgili sorulan soru üzerine Italiano şöyle konuştu:

"Her maç, her pozisyon da farklıdır, bunu hep söylüyorum. O anda düşündüğüm şey şuydu; Maç 0-0, savunma yapmak, geri çekilmek belki bizim için daha riskli olacaktı. O yüzden çift forvete dönmeye karar verdim ve yakalayabileceğimiz belki bir iki şans olursa da biraz daha şansımız artabilir diye düşündüm. Kafamdan bunlar geçiyordu o arada. Böyle de oldu, şanslı olduk. Çünkü biliyorsunuz 10 kişi oynamak gerçekten çok zordur. Takım olarak acı çekmeniz gerekiyor. Ben de o anda kafamdan şunu geçirdim; topu kazandığımız zaman daha iyi topu tutabilmemiz, daha iyi bir şekilde ileri çıkabilmemiz, kontra atak yakalayabilmemiz için bu kararı verdim. Şans da oldu, golü de attık. Aynı zamanda Mustafa, Semih'in performansından çok mutluydum. Tebrik etmek istiyorum herkesi. 10 kişi kaldığınızda ise özellikle savunmaya çok fazla iş düşüyor. Gerçekten çok çalışmanız gerekiyor gol yememek için. Öyle de oldu. Bu çalışmaların karşılığında da sonuçları zaten hepiniz görüyorsunuz. Belki bundan sonraki maçta böyle bir senaryo olduğu zaman ise farklı bir şey yapacağım. Belki oyuna bir savunmacı alacağım. Belki bir ofansif oyuncu alacağım. Bunu bilemezsiniz. Çünkü her maçın hikayesi farklıdır aslında."

'HEP HAZIR OLMAK VE HER ŞEYİ BİLMEK ZORUNDALAR'

Futbolculara karşılaşmaların 11'ini maça kısa bir süre kala açıkladığını ve bundan her zaman verim aldığını söyleyen Vincenzo Italiano, "Herkesin dikkatli ve konsantre olmasını istiyorum. Çünkü yarınki maçı kazanırsak yüzde 100 Avrupa kupalarında olacağız. Bu ne demek oluyor? Haftada 3 maç oluyor. Haftada 3 maç da demek oluyor ki bütün takım oynayabilir. Herkes katkı yapmaya hazır oluyor. Herkes süre bulabiliyor. Herkes kendi değerini gösterebiliyor bir nevi. O yüzden yarınki maç çok önemli. Sadede geldiğimizde de oyuncular daha hazır hissediyor. Çünkü bakıyorlar, "Ben oynuyor mu oynamıyor muyum?" Ona göre de hep hazır olmak ve her şeyi bilmek zorundalar. Şu ana kadar ben bundan hep sonuç aldım. Böyle de devam edeceğim. O yüzden bunu değiştirmek istemiyorum" dedi.

'TROSSARD BELKİ 20 DAKİKA, BELKİ YARIM SAAT SÜRE BULABİLİR'

Maçın durumuna göre yeni transfer Leandro Trossard'ın yarın süre bulabileceğini belirten Italiano, "Belki 20 dakika, belki yarım saat. Maçın durumuna göre yarın bir karar vereceğiz ama umarım gerektiği süreyi alabilir. Kendisi biliyorsunuz çok mükemmel bir oyuncu. Ama kondisyonu şu anda çok iyi bir seviyede değil. O bildiğimiz seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz. Yavaş yavaş o da bize katkı verecek. Biz de hepimiz o günleri bekliyoruz. Çünkü gerçekten muhteşem bir oyuncu kendisi" ifadelerini kullandı.

'İLK MAÇMIŞ GİBİ OYNAYACAĞIZ'

Yarınki mücadeleye ilk maç gibi çıkacaklarını ve kalitelerini göstereceklerini ifade eden Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin nasıl oynayacağını ben de şu anda bilemiyorum. Bizim küçük bir avantajımız var, doğru. Biz de bunu lehimize kullanmamız gerekiyor. Gerçekten nasıl oynayacaklarını bilmiyorum ama şundan eminim ki biz yarın sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi ya da sanki bu ilk maçmış gibi oynayacağız. Kalitemizi göstermek istiyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor, oyunu iyi okumamız gerekiyor ve akıllı olmamız gerekiyor. Aynı zamanda büyük bir avantajımız var. Nedir o? İç sahada oynayacağız. O yüzden elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. Top bizdeyken gol şansı oluşturmak istiyoruz. Topsuz oyunda da onlara engel olmak istiyoruz."

'RIDVAN OYNAMASI EN BELLİ OYUNCULARDAN BİRİ GİBİ GÖZÜKEBİLİR'

Deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Ouattara için üzüldüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Modern futbolda 10 kişi oynamak gerçekten çok zor bir şeydir. Hepinizin acı çekmesi gerekiyor. Çünkü artık bu oyunda rakiplere top tutmak istiyor, topa sahip olmak istiyor ve 10 kişi de buna karşı savunmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir espri de yapabilirim. Yarın Rıdvan oynaması en belli oyunculardan biri gibi gözükebilir. Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz yarın için. Maç içinde yarın tabii ki değişikliklere bakacağız. İleride de yapabiliriz bunu, arkada da yapabiliriz. Maç içindeki duruma göre bazı şeyler değiştirebiliriz" diye konuştu.

'KÜÇÜK BİR AVANTAJIMIZ OLABİLİR AMA BU SİZE TURU GEÇECEĞİNİZİN GARANTİSİNİ ASLA VERMİYOR'

Avantajlı olduklarını ancak turu geçeceklerinin garantisi olmadığını belirten Italiano, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bütün maçlardan bahsediyorum. Sadece bu maç değil, her maçtan bahsediyorum. Asla kolay maç yoktur. Küçük bir avantajımız olabilir evet ama bu size turu geçeceğinizin garantisini asla vermiyor. Ben bu maça sanki ilk maç 0-0 bitmiş gibi hazırlanıyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda rakip kaleye giderken de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü orada yaptığımız bir top kaybında hemen rakip için bir kontraya dönüşebiliyor. Maçın her anında, hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda çok konsantre ve çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda rakibimizin de ön oyuncuları, ilerideki oyuncuları çok hızlı oyuncular. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kısacası takım olarak gerçekten iyi savunmamız gerekiyor. Daha fazla gol şansı oluşturmamız gerekiyor, daha bitirici olmamız gerekiyor ve en önemlisi daha aç olmamız gerekiyor. Yarın çok akıllı olmamız gerekiyor. Çok olgun olmamız gerekiyor ve tehlikeli pozisyonlara girmememiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da en ufak bir hata size çok pahalıya patlayabilir. Tekrar ediyorum, yine zor bir maça çıkıyoruz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı