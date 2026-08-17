Italiano: İlk Haftada 3 Puan Çok Önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasının özellikle ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini ve ligin ilk haftasında 3 puan almanın çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

"Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor"

Bitiricilikte daha da gelişmeleri gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Italiano, "Bunu daha hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Çünkü bu skorlarla rakibi hala oyunda tutmuş ve onlara bir umut vermiş oluyorsunuz ve bu da bizim için bir risk. Gol pozisyonuna giriyoruz ama rakibi oyunda tutuyorsunuz ve rakip oyunda olduğu zaman her şey başınıza gelebilir. Bence ilk yarı mükemmel geçti, çok beğendim. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Vlahovic perşembe günü kadroda olacak"

İtalyan teknik adam, yeni transfer Dusan Vlahovic'in, 20 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Kauno Zalgiris maçında geniş kadroda olacağını da dile getirdi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Vlahovic konusu Trossard gibi. Ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı. Tek başına idman yapıyordu ve perşembe günü de kulübede olacak. Bu aslında çok önemli bir dönem. Çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri ve uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak. İleride buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir stadyuma sahibiz, harika bir atmosfer var"

48 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlardan da özgüyle bahsederek, desteklerine devam etmelerini istedi. Italiano, cümlelerine şöyle devam etti:

"1-0 gerçekten çok tehlikeli bir skor. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğimiz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor, daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Böyle oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Rakibe şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü o şansı oluşturuyoruz ama daha da fazla yapmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz ve bunları gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum, çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımızı sahada çok güzel gösterdiler. Sonuçta sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum ve umarım taraftarın da bu inancı bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim. Taraftara ayrı bir mesajım var. Mükemmel bir stadyuma sahibiz, harika bir atmosfer var ve bizim onlar itici gücümüz. Onlara çok ihtiyacımız var. Perşembe günü de çok önemli maça çıkacağız. Lütfen gelin bize destek olun. İyi bir iş çıkartmamız lazım. İyi bir sonuç almamız lazım. İyi savaşmamız lazım. Çünkü bizim için çok önemli bir hedef Avrupa. O yüzden lütfen bize destek olun."

"Takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz"

Savunma hattından hücuma kadar tüm oyuncularıyla iyi bir baskı yaptıklarına dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Stoperler baskı yapıyor ama sadece stoperler değil. Özellikle ilk hattan itibaren ofansif oyuncular, orta sahalar ve savunma hattı takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz ve bu maça da özel bir şey değildi aslında. Çünkü aynı zamanda oyuncularım gerçekten çok koşuyorlar. Topu kazanabilmek için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Vlahovic'le daha önce çalıştım, biliyorsunuz. O nasıl bir oyun oynamak istediğimi, benim organizasyonumu çok iyi bilen bir oyuncu ve ruhunu vererek sahada göstermeye çalışan bir oyuncu. O geldiğinde bunları hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu. 9 numaralarımdan da tabii ki de sadece ondan değil, hepsinden gol atmalarını istiyorum. Daha bitirici olmalarını istiyorum. Kısacası mesleklerini yerine getirmelerini istiyorum. Takım olarak da böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bence bu periyotta çok iyi işler çıkarttık ve bunda devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Italiano, özellikle geçtiğimiz haftalarda gol fırsatlarından yararlanamadıkları için eleştirilen Junior Olaitan ve Vaclav Cerny'nin iyi bir reaksiyon göstererek, kaliteli oyun ortaya koyduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı