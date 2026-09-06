Beşiktaş'tan Derbide Geri Dönüş: Italiano'dan Galibiyet Yorumu

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyundan kopmamaktı ve üç puanı almaktı. Oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan dolayı çok mutluyum" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Italiano, "Bugün en güzel şey, çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyundan kopmamaktı ve üç puanı almaktı. Oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan dolayı çok mutluyum. Bugün topa sahip olduk, topu gereksiz yere kaybetmedik ya da atmadık. Gol şanslarına girdik. Özellikle ikinci yarıda fiziksel kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Çünkü hiç oyundan kopmadık ve yine o şekilde oynamaya çalıştık. Bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Orta sahada Orkun, Salih ve Olaitan gerçekten çok iyi performanslar gösteriyorlar ve hala gelişiyorlar. Her geçen gün daha da gelişeceklerini, daha da iyileşeceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten orta sahanın maçın belirleyici bir bölümü olduğunu söyleyebilirim ve bugün oyuncularım da bu belirleyici faktörü orta sahada gösterdiler" İfadelerini kullandı.

'GERÇEK BEŞİKTAŞ'I ZOR TAKVİMDE GÖRECEĞİZ'

Vincenzo Italiano açıklamasının devamında, "Bu takımın daha neler yapabileceğini, ilerleyen dönemde neler gösterebileceğini şu an için çok bilemiyorum. Çünkü daha dördüncü haftadayız ve önümüzde çok uzun bir yol var. Yakında Avrupa maçları başlayacak, maç sayımız artacak ve çok sıkışık bir takvime gireceğiz. Bu nedenle herkesin hazır olması ve işin içine dahil olması gerekiyor. Gerçek Beşiktaş'ı da o zor takvimde, zor zamanlarda nasıl oynadığımızı gördüğümüzde değerlendirebiliriz" dedi.

'KARAKTER GÖSTERDİK'

Fenerbahçe gibi önemli bir rakibe karşı oynadıklarını ve maçların hiçbir zaman yüzde 100'nü domine edilemeyeceğine vurgu yapan İtalyan teknik adam, "Bugün karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu yarattığımız ve rakibe verdiğimiz pozisyonlarından, kullandığımız kornerlerden ve topa sahip olduğumuz sürelerden görebiliriz" dedi.

'BÖYLE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Korkmadan oynadıklarını ve antrenmanda gösterdikleri eforu sahaya yansıttıklarını söyleyen 48 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu takımın önünde büyük bir potansiyel olduğuna, çalışarak ve gelişerek çok daha iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TEK FORVET VE 10 NUMARA İLE OYNAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORDUK'

Derbi öncesindeki taktiksel hazırlığa değinen Italiano, "Maçtan önce rakibin tek forvet ve bir 10 numarayla oynayacağını düşünüyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. Savunmada arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık ve oyunun devamında da bunu sürdürdük. Bugün Agbadou, Emirhan, Murillo ve Rıdvan harika performanslar gösterdiler. Özellikle Rıdvan'ın gol atması önemliydi. Bir bekin gol atması, takımın ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bence bu önemli bir detay. Trossard da aynı zamanda çok iyi bir top verdi ve gayet iyi bir performans sergiledi" dedi.

'MURIQI'YE ŞANS VERMEMEYE ÇALIŞTIK'

Hızlı bir şekilde oynayarak topları kazanmaya çalıştıklarını, savunmaya da önem verdiklerini ifade eden Vincenzo Italiano, "Özellikle Vedat Muriqi'ye şans vermemeye çalıştık ve bunda başarılı olduk. Önemli olan; kontraları kullanmayı çok istemiyorum çünkü eğer kontra kullanırsanız bu, daha fazla gömüldüğünüz anlamına geliyor. Ben bunu istemiyorum. Rakip kalenizden ne kadar uzakta kalırsa sizin için o kadar iyi. Biz de bunu yapmaya çalıştık ve bugün kazandık" diye konuştu.

'ATMOSFER ATEŞLİYDİ'

Chobani Stadyumu'ndaki atmosfere yönelik soruya yanıt veren Italiano, "Benim ve ekibim adına çok büyük bir onur ve ayrıcalıktı. İnsanların bu maçı ne kadar büyük bir aşkla ve tutkuyla yaşadığını gördüm. Çok büyük bir maçtı, atmosfer de son derece ateşliydi. Böyle zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmak harika bir his. Bunun olmasını umuyordum ve başardık. Bugün herkesten müthiş bir performans gördük. Kulüp ve camia bu galibiyeti çok istiyordu. Özellikle başkanımız ve sportif direktörümüzle konuştuğumuzda onlar da bu maçın ne kadar önemli olduğunu sürekli söylüyordu. Bugün buraya gelen, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bütün Beşiktaş camiasına ve taraftarlarımıza armağan olsun" ifadelerinde bulundu.

'HAKEMİN İŞİNİ YAPTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM'

Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını dile getiren Italiano, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bugün hakemin işini yaptığını söyleyebilirim. Sadece Vlahovic ve Skriniar arasında bir olay oldu. Onun dışında çok sakin ve sıkıntısız bir maçtı. Umarım bundan sonra da böyle sorunsuz maçlar yaşarız ve herkes iyi niyetli olur. İyi niyet gerçekten önemli. Bugün sportif anlamda çok güzel bir gece yaşadığımızı söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyuz. Harika bir gece yaşadık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı