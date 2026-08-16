Italiano'dan 5'te 5: Beşiktaş Eyüpspor'u devirdi
Beşiktaş, teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı 5. resmi maçta da galip geldi. Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, İtalyan çalıştırıcıyla Avrupa'da da dahil tüm maçları kazandı.
Beşiktaş'ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında elde edilen galibiyetle birlikte siyah-beyazlıların başında çıktığı 5. resmi müsabakayı da kazandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adamı Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte siyah-beyazlıların başında çıktığı 5. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmış oldu.
İtalyan çalıştırıcı önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Beşiktaş'ın bileği bükülmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı