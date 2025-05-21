Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir

Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir
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Son olarak Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, sözleşmesini feshederek serbest kalmıştı. Şu anda kulüpsüz olan Aboubakar'ın, Süper Lig'e geri dönme ihtimali bulunuyor. Aboubakar'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş aracılığıyla bordo-mavili yönetime mesaj gönderdiği ve son bir şans istediği belirtildi.

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor forması giyen ve sözleşmesini feshetmesinin ardından ülkeden ayrılan Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir.

Hatayspor ile kiralık sözleşmesini feshettikten sonra serbest kalan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile sözleşmesi de sezon sonunda bittiği için şu anda kulüpsüz durumda.

Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merak edilen isimlerden Aboubakar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MESAJ GÖNDERDİ

Aboubakar, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş aracılığıyla bordo-mavili yönetime mesaj gönderdi. 33 yaşındaki futbolcu, son bir şans istediğini ve para konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. En az 3-4 sezon daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti.

Aboubakar, Türk futboluna aşina olmasının, Trabzonspor'a adaptasyon sürecinde sorun yaşamayacağı anlamına geldiğini ve bu nedenle mantıklı bir transfer seçeneği olduğunu savundu.

Trabzonspor'un Aboubakar'a ne kadar maaş ödeyeceği henüz netleşmese de, gelen bilgiler, kulübün gelecek sezon sonuna kadar 1 yıllığına onu rotasyon santrforu olarak kadrosuna katmayı değerlendirdiği yönünde.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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