Viking, İstanbul Başakşehir'i İlk Yarıda 1-0 Geçti
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanan Viking-İstanbul Başakşehir maçı, ilk yarıda ev sahibi takım Viking'in 2. dakikada Svendsen'in golüyle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir, gol arayışında olsa da ilk yarıda sonucu değiştiremedi.
Stat: Viking
Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)
Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha
İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Yusuf Sarı (Dk. 17 Deniz Türüç), Brnic, da Costa
Gol: Dk. 2 Svendsen (Viking)
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanan Viking-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Viking öne geçti. Operi'nin hatası sonucunda sağ kanatta Berisha, kaptığı topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Duarte'nin uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Svendsen'e çarparak filelerle buluştu: 1-0.
9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortaladı. Brnic'in yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.
31. dakikada Muhammed Şengezer'in hatalı pasında topu kapan Bell, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Ba, kale çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.
40. dakikada Tripic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
Viking, üstün oynadığı ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.