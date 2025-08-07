Viking, İstanbul Başakşehir'i İlk Yarıda 1-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanan Viking-İstanbul Başakşehir maçı, ilk yarıda ev sahibi takım Viking'in 2. dakikada Svendsen'in golüyle 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Başakşehir, gol arayışında olsa da ilk yarıda sonucu değiştiremedi.

Stat: Viking

Hakemler: Miguel Nogueira, Paulo Bras, Nelson Pereira (Portekiz)

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Yusuf Sarı (Dk. 17 Deniz Türüç), Brnic, da Costa

Gol: Dk. 2 Svendsen (Viking)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda oynanan Viking-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Viking öne geçti. Operi'nin hatası sonucunda sağ kanatta Berisha, kaptığı topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Duarte'nin uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Svendsen'e çarparak filelerle buluştu: 1-0.

9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortaladı. Brnic'in yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31. dakikada Muhammed Şengezer'in hatalı pasında topu kapan Bell, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Ba, kale çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.

40. dakikada Tripic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

Viking, üstün oynadığı ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.