Videoyu izleyenler yüzüğe odaklandı! Ronaldo'nun tektaşı fiyatıyla dudak uçuklattı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Videoda "Yakında görüşürüz" diyen Ronaldo'nun tektaş pırlanta yüzüğü dikkat çekti. Yüzüğün fiyatını duyanlar sosyal medyadaki yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi. Portekizli yıldızın yüzüğünün değeri 200 bin pound yani yaklaşık 4,5 milyon.

Dünya Kupası öncesinde Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr oldu. Portekizli yıldızın transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TEKTAŞ YÜZÜK TAKTI

Portekizli yıldız son dönemlerde taktığı saat ve yüzüklerle oldukça dikkat çekiyor. Son olarak uçakta olduğu sırada sevenlerine "Yakında görüşürüz" mesajı veren Ronaldo her tarafı taşlarla süslü olan ve kadın nişan yüzüğü olarak adlandırılan tektaş yüzüğü ve Jacob & Co markası saatiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

PARMAĞINDA SERVET TAŞIYOR

Ronaldo'nun taktığı yüzüğün fiyatının 200 bin pound yani yaklaşık 4,5 milyon olduğu iddia edildi. Jacob Arabo'nun Jacob & Co markası olan ve ünlü isimlere özel olarak tasarlanan saatlerden biri olan saatinin fiyatı ise 770 bin dolar yani yaklaşık 14 milyon olduğu iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Portekizli yıldızın taktığı tektaş yüzük kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar tarafından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.