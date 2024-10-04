Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
Kamboçya'da bir futbol maçında yaşanan ilginç penaltı atışı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Penaltılara giden maçta, topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Beklenmedik bir şekilde penaltıyı gole çeviren futbolcu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Atışı kullanmak için topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Saniyeler boyunca atış yapmayı bekleyen futbolcu penaltıyı gole çevirdi ve sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. O anlar futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.