Üye Girişi
Haberler

Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya'da bir futbol maçında yaşanan ilginç penaltı atışı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Penaltılara giden maçta, topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Beklenmedik bir şekilde penaltıyı gole çeviren futbolcu, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Her geçen gün birbirinden garip olayların yaşandığı yeşil sahalarda yine eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi. Atışı kullanmak için topun başına gelen futbolcu önce topallayarak, daha sonra ise seke seke penaltıyı kullandı. Saniyeler boyunca atış yapmayı bekleyen futbolcu penaltıyı gole çevirdi ve sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı. O anlar futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Kamboçya Futbol Dünya Spor

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!
title