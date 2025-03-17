Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasıdaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina'nın karşılaşma sonrasında Fenerbahçelileri kızdıracak bir videosu ortaya çıktı.

"FENER AĞLAMA"

Lemina, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın ardından bir arkadaşının kendisine sorduğu "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna iki kelimeyle "Fener Ağlama" yanıtı verdi. Tecrübeli orta sahanın bu anlarına ait videosu kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.