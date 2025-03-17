ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Evine gelen usta cinayete kurban gitti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın maç ile ilgili "Fener ağlama" sözlerini sarf ettiği videosu, en çok konuşulanlar arasına girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasıdaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina'nın karşılaşma sonrasında Fenerbahçelileri kızdıracak bir videosu ortaya çıktı.

"FENER AĞLAMA"

Lemina, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın ardından bir arkadaşının kendisine sorduğu "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna iki kelimeyle "Fener Ağlama" yanıtı verdi. Tecrübeli orta sahanın bu anlarına ait videosu kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Şimşek falcıların peşine düştü! Yüzsüzlüğün boyutu dudak uçuklatıyor
img

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.