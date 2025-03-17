Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Lemina: Fener ağlama
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın maç ile ilgili "Fener ağlama" sözlerini sarf ettiği videosu, en çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasıdaki puan farkı 9 olurken, sarı-kırmızılı futbolcu Mario Lemina'nın karşılaşma sonrasında Fenerbahçelileri kızdıracak bir videosu ortaya çıktı.
"FENER AĞLAMA"
Lemina, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın ardından bir arkadaşının kendisine sorduğu "Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?" sorusuna iki kelimeyle "Fener Ağlama" yanıtı verdi. Tecrübeli orta sahanın bu anlarına ait videosu kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.