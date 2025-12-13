Victor Osimhen cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında isimlerde Lucas Torreira ile Victor Osimhen'di. Müsabakanın 85. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Osimhen cezalı duruma düştü. - İSTANBUL