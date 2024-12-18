Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmasına ramak kaldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi olması beklenen Skriniar, kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan Victor Osimhen'in kendisiyle bir bütün haline gelen maskeyi takmasına sebep olan isimdi.

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan Paulo Dybala'yı bitirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da Psg'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı. Sarı-kırmızılıların transferde son aşamaya geldiği kaydedildi.

6 AYLIĞINA KİRLANACAK

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

OSIMHEN DETAYI

Milan Skriniar, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'in kendisiyle özdeşleşen maskeyi takmasına sebep olan isimdi. 2021 yılında Osimhen'in formasını giydiği Napoli ile Skriniar'ın top koşturduğu Inter karşılaşmasında 2 futbolcu kafa kafaya çarpış ve Nijeryalı forvet ciddi bir yüz yaralanması geçirmişti. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirilen 25 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı.

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı ve skor katkısı vermedi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
img

Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
img

Söylediklerinden pişman olup Bülent Ersoy'un dizlerine kapandı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

Dybala pişmanlık olur !!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.