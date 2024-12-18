Victor Osimhen'in korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan Paulo Dybala'yı bitirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da Psg'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı. Sarı-kırmızılıların transferde son aşamaya geldiği kaydedildi.

6 AYLIĞINA KİRLANACAK

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.

OSIMHEN DETAYI

Milan Skriniar, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'in kendisiyle özdeşleşen maskeyi takmasına sebep olan isimdi. 2021 yılında Osimhen'in formasını giydiği Napoli ile Skriniar'ın top koşturduğu Inter karşılaşmasında 2 futbolcu kafa kafaya çarpış ve Nijeryalı forvet ciddi bir yüz yaralanması geçirmişti. Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirilen 25 yaşındaki futbolcu, bu olayın ardından maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı ve skor katkısı vermedi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Milan Skriniar'ın Fransız deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.