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Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti

Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
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Türkiye Kupası finalinde 2 gol atıp 35 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncu Victor Osimhen, attığı 2 golle tarihi bir başarı yakaladı.

35 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu gol sayısını 35 yaparak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Mario Jardel'in 34 gol rekorunu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Napoli'den Sarı-kırmızılılara transfer olan Osimhen, çıktığı 39 maçta 35 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı golcünün piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Üstün:

Sizin yaptığınız haberi... Hakan Şükür, Tanju Çolak ne olacak... Bari bir yere yabancı yazsaydınız.

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