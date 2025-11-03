Victor Osimhen'den bomba açıklamalar: İlk kez Galatasaray'da gördüm

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda Galatasaray günlerine idolüne dair açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi için de iddialı sözler sarf etti.

"KENDİMİZİ GÖSTERME ZAMANI''

Ligde iyi durumda olduklarını dile getiren Osimhen, Avrupa'da da ses getirme zamanının geldiğini söyleyerek, ''Türkiye'de ligi domine ettik, etmeye devam ediyoruz ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir iz bırakmak istiyoruz. En prestijli maçlarda kendimizi gösterme zamanı.'' dedi.

"İLK KEZ GALATASARAY'DA GÖRDÜM"

Galatasaray'a transfer sürecinde taraftarın kendisini karşılama anlarını unutamadığını aktaran yıldız isim, " İstanbul'a geldiğim gece hayatımda görmediğim bir sevgi vardı. Gece 2-3 gibi havaalanında binlerce kişi… Eşleriyle, çocuklarıyla evde olmaları gerekirken beni bekliyorlardı. İlk kez Galatasaray'da böyle bir şey gördüm. Böyle bir sevgiyi görünce, 'Bu armanın hakkını vereceğim' dedim. Bu kulübü gerçekten seviyorum. İyi günde de kötü günde de Galatasaray için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDAKİ İDOLÜM DIDIER DROGBA"

Oyun stilini en çok etkileyen ismin Didier Drogba olduğunu da açıklayan Osimhen, ''Hayatta idolüm abimdi, futbolda ise Drogba… Onu izledim, oyununu kopyaladım, hayatını inceledim. Bugün olduğum yerde payı büyük.'' sözlerini sarf etti.