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Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası Sona Erdi

Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası Sona Erdi
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Kemer'de düzenlenen turnuvaya 6 ülkeden 118 sporcu katıldı. Türkiye, Erzincanlı sporcularla önemli başarılar elde etti ve dört kategoride finale çıkarak toplamda 6 madalya kazandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Victor Antalya Junior International 2024 Turnuvası sona erdi.

6 ülkeden 118 sporcunun katıldığı ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvaya Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla damgasını vurdu.

Erzincan bu turnuvaya altyapısında yetiştirdiği milli takıma davet edilen 8 sporcuyla katıldı. Erzincanlı sporcular 5 kategoride oynanan maçların 4 kategorisinde final oynama başarısı gösterdiler. Sporcular 2. altın, 2 gümüş, 2'de bronz madalya alarak Türk Milli takımının yüz akı oldular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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