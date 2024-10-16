Vezirköprü'de Çocuk Şenlikleri Coşku İçinde Gerçekleşti

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından düzenlenen "Çocuk Şenlikleri"nin ikinci etabını Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

SBB tarafından hayata geçirilen Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Vezirköprü Bilim Merkezi'nin de desteklediği şenlikte, ilköğretim öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve SBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da çocukların coşkusuna ortak oldu.

Şenlikte çocuklara yönelik atölyeler yapıldı, şişme oyun grupları kuruldu, palyaço gösterileri sunuldu, geleneksel oyunlar oynandı. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuldu.