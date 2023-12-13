Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi'nde haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. Carey Jr., 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle takımına önemli katkı sağladı.

P. Karşıyaka'nın 22 yaşındaki pivot oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 98-76 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Vernon Carey Jr., zorlu mücadeleye gösterdiği performansla damga vururken süre aldığı 29 dakikada 17 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Vernon Carey Jr., Galatasaray maçında gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Vernon Carey Jr., Basketbol Süper Ligi tarafından ayın oyuncusu oldu

P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Vernon Carey Jr., kasım ayında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi. Basketbol Süper Ligi tarafından yapılamada, "Pınar Karşıyaka'nın yıldız oyuncusu Vernon Carey Jr, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Kasım ayının En Değerli Oyuncusu oldu! 16.5 sayı, 7.5 ribaund, 23.0 verimlilik ortalamasıyla oynayan yıldız oyuncu, müthiş performansıyla Pınar Karşıyaka'nın Kasım ayındaki 4 galibiyetinin de mimarlarından oldu" denildi. - İZMİR